محافظ المنيا: غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة مستجدات كورونا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح غرفة العمليات بالمحافظة، والتواصل على مدار الساعة، مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وإبلاغها فورا بأي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بمسؤولي مديرية الصحة، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة، الدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بالمديرية، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية، التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الدولية.

قال المحافظ، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة، والإجراءات المتبعة مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض، وعزلها لحين ظهور نتيجة التحاليل، مؤكدا أهمية رفع الوعي الصحي بين المواطنين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة العدوى الناشئة عن الأمراض التنفسية المعدية، وفيروس كورونا المستجد، وغيرها من الأمراض المعدية.

واطمأن المحافظ، على سلامة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كل التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، في هذا الشأن، مشددا على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى، وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.

شدد المحافظ، على استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية، وحصر احتياجات المستشفيات، وإتمام كل الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تحدث.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين، بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المعتمدة، ممثلة في وزارة الصحة، أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعدم نشر أي معلومات، قد تضر بمصلحة الوطن، وتؤثر على السلم العام في المجتمع.

وأهابت هيئة الإسعاف، بجميع المواطنين، أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة، وما يصاحبها من أعراض أخرى، يشتبه في أن تكون عدوى، يجري الاتصال برقم 105، وهو الرقم المخصص من وزارة الصحة، لتقييم الحالات، وتوجيه المتصل لأنسب طريقة، لتلقي الرعاية الطبية.

وكان المحافظ، أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق، تضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كل الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما جرى تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات.

كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعا باتا داخل كل المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقرى، محافظة المنيا، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، حيال المخالفين لهذا القرار.

وقرر المحافظ، ايقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه مديرية التموين، بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار، لرفع الأسعار، خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، بكميات مناسبة.