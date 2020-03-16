"الصحة العالمية" تسلم 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا إلى 120 دولة

شحنت منظمة الصحة العالمية نحو 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا المستجد، لتسليمها إلى 120 دولة.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي بثته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين: "نعمل مع شركات من أجل زيادة توفير الاختبارات لهؤلاء الذين في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: أن "أكثر الطرق فاعلية لمنع العدوى والحفاظ على الأرواح هي كسر سلاسل انتقالها، ولفعل ذلك يجب عليكم إجراء الاختبار والقيام بالعزل، فلا يمكنكم مكافحة حريق وأنتم معصوبي العينين ولا يمكننا إيقاف انتشار المرض في حال لم نعرف من المصاب".

وأكد: "لدينا رسالة بسيطة لجميع الدول، إجراء اختبار، إجراء اختبار، إجراء اختبار للفيروس".