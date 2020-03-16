تطهير مساجد الإسكندرية وتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف لمواجهة كورونا

تواصل غرفة عمليات مديرية أوقاف الأسكندرية، وغرف العمليات بالإدارات الفرعية التابعة لها، انعقادها بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، وعبدالرحمن نصار وكيل المديرية، مديري الإدارات، للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال الشيخ خشبة، إن الأوضاع فى الإسكندرية مستقرة، والائمة ملتزمون بالتعليمات، من قصر دور المساجد فى هذه الفترة، على الجماعات والجمع، وعدم السماح بإقامة أى تجمعات فى المساجد أو دور المناسبات التابعة لها.

وأكد أن العمال، ينظفون ويعقمون المساجد على أكمل وجه.