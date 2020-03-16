الداخلية الكويتية: فرض حظر التجول حال عدم الالتزام بالتعليمات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، اليوم، أن الحكومة، لن تتوانى في اللجوء إلى خيار فرض حظر تجول في البلاد، ولا حتى الإبعاد الفوري لبعض الوافدين، إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات المفروضة، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال الصالح -في مداخلة على تلفزيون الكويت، إن الحكومة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بأن تنهار المنظومة الصحية في البلاد، بسبب عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات، مشددا على أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واجب، وإذا كان المواطنون والوافدون لم يأخذوا التعليمات بشكل جدي، وبدأت اللامبالاة تمس سلامة المنظومة الصحية، فالدولة بالتأكيد سوف تكون لها قرارات مختلفة.

وأضاف الصالح: "إن كثيرا من الوافدين التزامهم شيء مشرف، لكن للأسف، رأينا بعض المظاهر سنتخذ بشأنها إجراءات قانونية، ولأكون منصفا فعلا، تلمسنا التزاما إلى حد كبير، لكن للأسف لا تزال هناك مظاهر من عدم الالتزام... ولأكون واضحا أكثر أيضا، لدينا التزام كبير تجاه المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولدينا التزام أكبر تجاه المرضى بشكل عام؛ وإذا كان الحديث عن حظر تجول خيار ومحل دراسة لدى الحكومة، فلن تتوانى في اللجوء إلى هذا الخيار، إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات، ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين".

وناشد الصالح الجميع ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هدفها سلامة الجميع ومكافحة الفيروس، خاصة أن أغلب دول العالم بدأت تتخذ إجراءات متطابقة مع الإجراءات الكويتية، مؤكدًا أن المخزون الغذائي متوفر، رغم أن الكويت تمر بأزمة عالمية يعاني منها الجميع.