محافظ دمياط توجه بعقد لجان يومية لمواجهة التلاعب في أسعار السلع

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً أمس مع عدد من نواب البرلمان والمسؤولين لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

حضر الاجتماع النائب أسامة العبد والنائب محمد الحصى، والنائب سمير موسى، والنائب ضياء الدين داوود، والنائبة إيفيلين متى والنائب عبدالرحمن البكري وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد شرف الدين حكمدار دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة، وسمير عثمان مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت المحافظ في مستهل الاجتماع، أنه تم عقد غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول وتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين على رقم 0572264121 وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين من كل الجهات ذات الصلة وكذا رفع درجة الاستعداد بكل مستشفيات المحافظة والإجراءات المتبعة مع الحالات التى يشتبه فى إصابتها بالمرض وعزلها لحين ظهور نتيجة التحاليل موجهة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بعقد لجان يومية وتكثيف الجهود التموينية والرقابية للتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار السلع الأساسية والتي من شأنها استغلال المواطنين والتأكد من توافرها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المقاهي للتأكد من الالتزام بالقرار الصادر بحظر استخدام الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت محافظ دمياط على مدير مديرية الصحة بالاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية وحصر احتياجات المستشفيات وإتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تحدث، كما نوهت بأهمية نشر التوعية للوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة وخاصة بالمساجد والكنائس وتفعيل دور الواعظين.

وأشارت عوض إلى أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لنشر التوعية بين المواطنين سواء على وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع منشورات بالمؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على سلامتهم، لافتة إلى أن مديرية الأمن تواصل جهودها لغلق مراكز الدروس الخصوصية فور صدور قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد، وفي ختام الاجتماع تم عقد مناقشات حول آليات تنفيذ تلك المحاور ودور إدارة الطب الوقائى بمنظومة رصد الوباء بالمستشفيات وفقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.