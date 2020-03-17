"من غير محامي".. خطوات معرفة موقف قضيتك المؤجلة بسبب كورونا

في إطار القرار الصادر بتأجيل عمل المحاكم المختلفة لمدة أسبوعين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ تنشر "الوطن" شرحا مفصلا لخدمة الاستعلام عن القضايا "إلكترونيا" من خلال موقع وزارة العدل، حيث تقوم المحاكم بتأجيل القضايا إداريا، ويمكن لكل طرف من أطراف التقاضي الدخول على الموقع ومعرفة تاريخ تأجيل القضية الخاصة به.

وفي حالة ما إذا كانت قضيتك أو دعواك مؤجلة لتاريخ يقع بين الأمس ونهاية الشهر، أو كانت محددة لها أول جلسة في تلك الفترة الزمنية، فكل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

وبعدها قم بملء الخانات المطلوبة وهي عبارة عن درجة المحكمة إذا كانت استئناف أو نقض أو جناية أو أسرة وغيرها من درجات المحاكم، واسم المحكمة، ثم كتابة رقم وسنة ونوع الدعوى القضائية، والضغط على زر "تنفيذ"، ومن ثم ستظهر لك حالة الدعوى وتاريخ تأجيلها للموعد الجديد، وذلك دون الحاجة لتسجيل أي بيانات إضافية أو الذهاب للمحكمة أو الطلب من المحامي للاستعلام عن تاريخ التأجيل الإداري.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت تلك الخدمة الإلكترونية في إطار التخفيف عن المواطنين باستخدام التكنولوجيا حيث وفرت خدمتها للمواطنين للتسهيل عليهم وإتاحة المتابعة المستمرة للدعاوى المختلفة من خلال الإنترنت.