عنبة: الطيران التجاري والداخلي سيظل يعمل ولن يقف

أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن مسألة نقل المصريين المتحتجرين في السودان، تخص دولة السودان، التي أغلقت الطيران لديها، مشددًا على أن الوزارة جاهزة لاجلاء المصريين من هناك، فور موافقة السلطات السودانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المسألة الآن، في يد وزارة الخارجية، التي يقع التفاوض حول نقل المصريين من السودان، في سلطتها.

وأشار عنبة، إلى أن إيقاف الطيران يشمل الطيران الخارجي، مشددًا على أن الطيران الداخلي والطيران التجاري، لن يجري ايقافه، مشيرًا ان الطائرات التجارية، ستدخل وتخرج من مصر بشكل طبيعي.

وأثنى عنبة، على الدور الوطني للعاملين في شركة مصر للطيران، وفي وزارة الطيران المدني، ومجهوداتهم أثناء أزمة الطقس، التي مرت بها البلاد.