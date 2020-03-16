هيكل يكشف السيناريو الثالث حال عدم تعاون المواطنين وتفشي كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن منظمة الصحة العالمية، أطلقت تطبيق على الهاتف المحمول، لرصد إصابات فيروس كورونا حول العالم.

ونصح هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المواطنين بتحميل هذا التطبيق، لمتابعة عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم وفي مصر، مشيرًا أن التطبيق يجري تحديثه على مدار الثانية، وأنه يتابعه منذ فترة.

وأوضح هيكل، أن عدد كبير من مصابي كورونا في مصر، من الأجانب، وأن تعليق الطيران الوافد لمصر بجميع المطارات للحفاظ على صحة المصريين.

ووصف هيكل سلوك المصريين بانه اجتماعي "زيادة عن اللزوم" مضيفًا: "احنا سلوكنا اجتماعي زيادة عن اللزوم وفيه دول استهترت، ونتيجة الاستهتار الوضع بقا كارثي، وأتمنى أن المواطنين يتعاونوا معانا، واحنا سبقنا بخطوة لكن مش هنتقدم إلا بتعاون المصريين، وانهم يبعدوا عن أماكن التجمعات، عشان منضطرش نوصل للسيناريو التالت".

وأوضح هيكل أن السيناريو الثالث، يشمل اجراءات عزل صحي، وانتقاء العناصر التي سيجري علاجها، نظرًا لأن معدل الاصابات وقتها، سيكون أكبر من قدرة الدولة على علاجهم، "هيبقى فيه انتقاء للفئات العمرية اللي هتتعامل معاهم"، مشيرًا إلى أن معدل الإصابات في مصر حاليًا، قليل نسبيًا "لو وصلنا لعدة آلاف السيناريو ده هيحصل وده لا أتمناه لدول عدوة أصلا".

ونفى هيكل، الشائعات التي رددها البعض، حول وجود مصابي فيروس كورونا في السجون المصرية، مطالبًا بالكشف عن أسماء هؤلاء، للإعلان بشكل رسمي عن إصابتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تمارس دورها في التوعية، وأنه يؤكد على أهمية تعاون المواطن للنجاح في مواجهة هذه الأزمة.

ونصح هيكل، عدم التهافت على شراء المواد الغذائية، محذرًا من الرسائل المتداولة من أعضاء الجماعة المحظورة، حتى تظهر الدولة كأنها فاشلة في إدارة الأزمة.