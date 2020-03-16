شوقي: الآثار الإيجابية للاستثمار في تكنولوجيا التعليم ستظهر هذه الأيام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وقت تعطيل الدراسة، سيظهر آثار إنجازات قطاع التعليم في مجال التعليم عن بعد، والبنية التحتية للقطاع، التي شهدت على مدار سنوات، استثمارا عن كثب في عدة محاور.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أن البنية التكنولوجية في المدارس، ستسهم كثيرا في التعامل مع الأزمة الراهنة، لافتًا إلى أنه عندما شرعت الوزارة في بناء البنية التكنولجية للتعليم، تعرضنا للتشكيك أنها لن تقوم بذلك.

وتابع: "لكن الآن لدينا مدارس ثانوية، تعج بنحو مليون و200 ألف طالب، يحملون التابلت، بالاضافة إلى تعميم استخدام الانترنت في جميع أنحاء الجمهورية، لهذا القطاع الذي يؤدي الامتحانات عبر الانترنت، من قبل كورونا، حيث جرى تدريب الطلبة والعاملين، لتفعيل منظومة التعليم الالكترونية، عبر بناء محتوى رقمي محترم، تمثل في بنك المعرفة، الذي دشنه الرئيس بإعطائه الضوء الأخضر لنا منذ عام 2015".