شوقي: رفع مواد التعليم الأساسي على منصة بنك المعرفة نهاية الأسبوع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستعد لوضع محتوى التعليم الأساسي على موقع محدد في بنك المعرفة، الذي يمثل فارقة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أنه سيجرى الانتهاء منها آخر الأسبوع الجاري.

وأضاف "شوقي": "كل وحدة في المنهج الدراسي ستكون على الموقع ولها ظهير مرجعي في بنك المعرفة، لمزيد من المعلومات ولزيادة التفكير والإبداع".

وتابع وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أن بنك المعرفة ليس موقعا عاديا؛ حيث إن المحتوى يأتي من أكبر مؤسسات النشر في العالم.

وأردف: "المحتوى ليس من أفراد ولكن من مؤسسات بما يعكس المصداقية والدقة المعلوماتية، وكان مطبقا فقط في التعليم العالي، ووفرناه الآن لقطاع كبير من التعليم الدراسي"، لافتًا إلى أن الدوريات العلمية التي يحتويها بنك المعرفة معروفة وعالمية، وكانت تقوم على الاشتراك بمبلغ 30 دولارا لكل بحث وليس الدورية كاملة.

وواصل: "نحن كدولة تكفلنا بهذه التكاليف، ووفرناها لكافة الناس، وحجم الاستثمارات في هذا البنك تبلغ 50 مليون دولار سنويا".