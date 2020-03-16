"الوزراء": الموظفون المنطبق عليهم قرار الإجازة سيتقاضون رواتبهم كاملة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموظفين الذين سيحصلون على إجازات بسبب فيروس كورونا سيتقاضون رواتبهم كاملة وسيعودون لعملهم بعد انتهاء الأزمة مباشرة، مؤكدا أن الحكومة أعطت إجازة لعدد من العاملين بالقطاع العام لتقليل التجمعات وليس للنزول إلى المقاهي.

وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن رئيس الوزراء اليوم حذر من ظاهرتين سلبيتين، الأولى هي التكالب على شراء السلع الغذائية غير المبرر، مؤكدا أن المخزون آمن، ومن الوارد استغلال بعض التجار هذه الأزمة لرفع الأسعار.

وأضاف أن الظاهرة السلبية الثانية هي استغلال بعض الطلاب الإجازة بالخروج في تجمعات، موضحا أن التعليم متاح للطلاب على موقع بنك المعرفة يستطيعون من خلاله استذكار دروسهم، مؤكدا أن سرعة انتشار الفيروس بطيئة مقارنة بدول أخرى.