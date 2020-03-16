عاجل.. وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم اتخاذ إجراءات احترازية قوية جدا في المحافظات التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا وكذلك في المناطق السياحية "خدنا إجراءات احترازية هتشوفوها بكرة، بس هي بدأت النهاردة، بدأت الضوابط بشكل حاد جدًا".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه تم اتخاذ تلك القرارات بعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء وسيتم الإعلان عنها غدًا، ولكن بدأت التنفيذ من اليوم، بشكل يضمن سلامة المتواجدين في تلك المحافظات والأماكن السياحية".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن المحافظات التي تم رصد فيها حالات الإصابة بكورونا تم التنسيق مع السادة المحافظين في الإجراءات التي تم اتخاذها "محافظة الدقهلية اللي حصلت فيه المشكلة خدنا إجراءات قوية جدا، ونصعدها ونحاول التقصي بشكل قوي في الأماكن اللي فيها إصابات".

وتابعت: "حالة السيدة المتوفاة كانت في قرية داخل مركز، حصرنا 300 أسرة في القرية دي وعلمنا عليهم حجر صحي، عشان نزود التقصي ونعمل تطهير للمركز كله، ونتأكد بشكل كبير جدًا من عدم تخالط أي حد من المحافظات التي تم رصد فيها إصابات مع أي محافظة أخرى "مش عاوزه أقول بنقفل المحافظات، بس إحنا بنتخذ إجراءات أكثر صرامة".