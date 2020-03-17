لميس جابر عن استهتار البعض بـ كورونا: عاوزين يوصلونا لحظر التجول

استنكرت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، مظاهر الزحام وعدم التنظيم وانعدام النظافة داخل مقار الشهر العقاري، رغم انتشار تحذيرات الحكومة من فيروس كورونا.

وناشدت جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" وزير العدل بتخصيص ميزانية لتنظيف الشهر العقاري وتعقيمه نظرًا لزيادة عدد المترددين على الشهر العقاري.

وتحدثت جابر عن تجربتها في الشهر العقاري، مشيرة إلى أنها ذهبت لتحرير توكيل للمحامي وفوجئت بزحام كبير من المواطنين الذين اصطحب سيدة أطفالها معها مشددة على أنها الوحيدة التي كانت ترتدي كمامة وقفاز.

وتابعت: "إحنا مستهونين والأمور هتفط مننا، ومحتاجين وعي جامد، وهما عاوزين يوصلونا لحظر تجول، وإن يبقى فيه عافية في الموضوع" مضيفة: "المسألة مسألة شعب مش حكومة".