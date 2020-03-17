بالصور.. حملات على المقاهي والكافتريات في دمياط لمواجهة كورونا

شنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن في دمياط، العديد من الحملات على المقاهي والكافيتريات، وذلك للتأكد من تنفيذ القرار الصادر بحظر تداول الشيشة واتخاذ إجراءات الضبط والتحفظ عليها في حال ثبوت استخدامها فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفصل المرافق عن المقاهي والكافيتريات المخالفة وتنفيذ قرارات الغلق حيالها.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها محافظة دمياط لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" والحد من انتشاره، و بعدما أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قرارين اليوم بحظر استعمال الشيشة بالمقاهي والكافيتريات وذلك لما تمثله من خطورة في نقل الفيروس، بالإضافة إلى تأثيرها البالغ على مناعة الجسم ومن ثم يجعله أضعف في مواجهة المرض وكذلك منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية الأسبوعية.