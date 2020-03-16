وزيرة الصحة للمواطنين: "بلاش تزوروا كبار السن.. خافوا على أهاليكم"

ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالخوف على أسرهم، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، "لو بنخاف على أهلنا من كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة والسيدات الحوامل والمصابين بالسكر والضغط والكلى والكبد والأورام والقلب بلاش نزورهم".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "ياريت كبار السن دول منزورهمش كتير، ويبقى فيه عندنا 2 أو 3 يراعوهم وميكونوش بيختلطوا بناس كتير، ومفيش حد يطلع عليهم ويزورهم كتير، أنا عارفة إن ده إجراء شديد بس معلش نستحمله".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر من أوائل الدول التي قامت بعمل اختبارات على المواطنين للتأكد من إيجابية أو سلبية الفيروس، وهناك نوعين من الاختبارات، الأول اختبار "بي سي أر"، وهو مسح، وويستغرق من 6 لـ 8 ساعات، والنوع الثاني جهاز الكشف السريع، وبدأ استخدامه مع الطائرات التي تأتي إلى مصر.

وتابعت: "مش كل الطائرات طبعا هنعمل عليها اختبارات، إحنا بنعمل اختبارات للطائرات اللي إحنا نتوقع منها إصابات عالية، واللي جاية من دول فيها عدد كبير من الإصابات، ولحد الآن نستخدم هذا الجهاز السريع، وشحنات الجهاز بتيجي عندنا بشكل متواصل، وعندنا كمية كافية من هذه الأجهزة ومنسقين فيها على أعلى مستوى".