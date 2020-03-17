وزيرة الصحة: مش كل واحد قلقان من كورونا هعمله تحليل.. متخرجوش كتير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه كان يتم إجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا للحالات المشتبه فيها، والحالات المخالطة للحالات المشتبهة فيها، كما أن وزارة الصحة كانت تقوم بعمل اختبارات لكل المخالطين "لكن توصيات منظمة الصحة العالمية إننا نعزل المشتبه فيه ونجري الاختبار لمن تظهر عليه الأعراض فقط".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن هناك بعض الأشخاص سواء كانوا كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو آخرين ظهرت عليهم بداية أعراض الإصابة، يتم إجراء التحليل الفوري لهم للوقوف على حقيقة إصابتهم بالفيروس أم لا.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه يتم إجراء تحليل فيروس كورونا للطاقم الطبي المخالط للحالة، ويتم إجراء التحليل السريع للأشخاص الذين يرعون الحالات المصابة "مش كل واحد يقول أنا عاوز أعمل تحليل يتعمله، لا طبعا، لازم يكون فيه سبب إنه يعمل اختبار، مفيش حاجة اسمها أنا قلقان ليكون عندي فيروس كورونا فعاوز أعمل تحليل، لا طبعا، لو إنت قلقان نيصحتي ليك متخرجش كتير، بس لو حسيت بأي أعراض قولنا".

وتابعت: "أنا نصيحتي اللي بيحب أهله ميختلطش بيهم كتير، وده اللي حصل في الصين، وشوفت الناس عملت إيه، والتزمت إزاي بإجراءات الدولة، بنقول للمواطنين إن ده لمصلحتك إنت".