حسين فهمي: لا استبعد وجود حرب جرثومية.. وفيروس كورونا مؤامرة

علق الفنان حسين فهمي، على انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، قائلا: "أنا من الناس التي تقتنع بنظرية المؤامرة في أي شيء في الحياة.. ليه لأ".

وقال في حواره في برنامج "مساء DMC"، المذاع على قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن هناك العديد من الأفلام، التي جرى إنتاجها التي تتحدث عن فيروسات تظهر تسبب هلاك للبشرية، وتؤدي إلى تدمير الاقتصاديات.

وأضاف: "هناك كتب كثيرة تمت كتابتها منذ أكثر من 10 سنوات، تتحدث عن فيروسات تظهر وتقتل الملايين"، هناك مؤامرة وهناك شعوب تتآمر على شعوب أخرى، ومصر تعرضت للكثير من المؤامرات، على مر التاريخ، ولا استبعد وجود حرب جرثومية، تسببت في انتشار فيروس كورونا، في العالم.