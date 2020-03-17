وزيرة الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة 3 أشهر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا يوجد نقص في الأدوية أو ألبان الأطفال منذ سنتين، "إحنا مأمنين البلد كويس جدًا، وشركات الدواء متعاونة معانا، واتحاد الصناعات، وغرفة الدواء كلهم متعاونين جدا معانا"، موضحة أنه جرى اتخاذ إجراءات في وزارة الصحة، وجرى إبلاغ به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لطمأنه كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن القرار يكمن في صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة ثلاث شهور، ممن لهم الحق في الدواء، سواء من التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، "بدل ما نديهالهم كل شهر، خدوا علاجكم لمدة 3 شهور".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن القرار أيضًا، تضمن صرف ألبان الأطفال لمدة 3 شهور، وكذلك وسائل تنظيم الأسرة، " عملنا كذا إجراء عشان نخفف على أسرنا ونأمنهم نفسيا، أن عنده الدواء بتاعه ميقلقش أنه مش عارف يخرج، عنينا على اللي عندهم أمراض مزمنة، لأن دول أكثر عرضة للإصابة ومضاعفات كورونا".

وتابعت: "الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، السيدات الحوامل، وكبار السن، واللي عندهم أمراض مزمنة، أخذنا هذا القرار في وزارة الصحة، وعملنا اجتماع موسع، وبدأنا نحصر الناس دي، ونعلن ونقول للناس تعالوا خدوا علاجكم لمدة 3 شهور".