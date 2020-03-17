وزيرا الطيران والسياحة والآثار يجتمعان لمناقشة تعليق الملاحة الجوية

اجتمع قبل قليل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارتين بحضور رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحة لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى يوم 31 مارس 2020.

وأكد الوزيران أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق، وأن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن فترة تعليق الطيران لن تكون فترة سكون بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة و العائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بمستوى كفاءتهم.

وأضاف الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، أن المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدا أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كل المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.