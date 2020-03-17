نواب مصريون وأمريكيون يشيدون بالإصلاح الديني في عهد السيسي

أكدت النائبة فيكي هارتزلد، عضو في لجنتي الخدمات المسلحة والزراعة بالكونجرس الأمريكي، أنها سعيدة بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحريات الدينية والإصلاح الديني وتشجعه كثيراً، وكشفت عن أنها زارت مصر خلال فترة الرئيس أوباما ضمن وفد عسكري والتقت مع "السيسي" وعادت إلى واشنطن للضغط على أوباما للموافقة على تصدير قطع غيار الطائرات الـ "إف 16" لمصر.

وأشارت إلى أنها تقدر دور مصر في الشرق الأوسط، وتساءلت: "هل إدراج خانة الديانة في بطاقة الهوية يقلل فرص العمل للأقباط؟"، وهو ما رد عليه النائب السيد الشريف بالنفي القاطع، ودعاها لزيارة مصر لتتعرف على الحقائق كاملة، مؤكداً أن كل المؤسسات الدينية تمارس دورها لنشر الفكر الصحيح والمعتدل للأديان بين جميع المصريين، والرئيس السيسي نشر ثقافة التسامح، وأن الحرب على الإرهاب لم تعطل التنمية في كل ربوع مصر.

وجاء ذلك ضمن الجولة السابعة من الحوار المصري الأمريكي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالحوار الدولي، بالشراكة مع مؤسسة "هاندرز" وكنيسة المسيح المتحدة وكنيسة تلاميذ المسيح، والكنيسة المشيخية ومجلس كنائس كل أمريكا.

واستمرت جولة اللقاءات 7 أيام في الولايات المتحدة الأمريكية بين وفد مصرى يمثل المجتمع المدني، التقى خلالها مع 6 من نواب الكونجرس ومسؤولين في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات كنسية ومجتمع مدني أمريكية وسفيري مصر في نيويورك وواشنطن.

من جانبه، أكد الدكتور أندريه زكي، أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين تطورت كثيراً، والرئيس السيسي مهتم جداً بالمساواة، وعندما يفتتح أي مدينة جديدة يسأل "أين الكنيسة؟"، ما يعطي إشارة لكل المسؤولين بأن لا ينسوا الأقباط، كما تمت محاكمات سريعة في بعض قضايا الفتنة الطائفية، خاصة أن الجلسات العرفية لا تحقق نتائج إيجابية دائماً.

النائب ستيف شابوت عضو الكونجرس عن ولاية أوهايو وعضو لجنة العلاقات الدولية قال: "لقد زرت مصر تقريباً منذ عدة سنوات واطلعت على تطور حرية الأديان هناك، وأعلم أن موضوع المياه وسد النهضة يسبب إزعاجاً، لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تطلع الكونجرس حتى الآن، ويجب معالجة الموضوع دون أي ضرر للطرفين".

وقال الدكتور عماد جاد إن إثيوبيا تعوق التنمية، ولا يجب ترك تركيا تعبث فى ليبيا، كما تساءل "كيف توقع أمريكا اتفاقية مع طالبان وهي منظمة إرهابية؟".

وأشارت النائبة نادية هنري إلى أن مصر بها مساحة لتبادل الرأي، بينما أوضح محمود فيصل أن اللجنة التنسيقية للشباب تعمل على الحوار الدائم بين الشباب حتى لو اختلفوا في الأيديولوجيات، وهناك تطور ديمقراطى فى مصر، لكن مشكلة سد النهضة هى أبرز القضايا على الساحة.

وأكدت سميرة لوقا أن وضع الكنائس في مصر تحسَّن كثيراً، والرئيس السيسي حريص على زيارتها في الأعياد، وهناك علاقات جيدة بين الكنائس المصرية والأمريكية.