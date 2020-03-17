وزير الطيران يقود طائرة إضافية لإعادة مصريين من أوروبا اليوم

قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إن قرار حظر حركة الطيران حتى نهاية شهر مارس جاء بهدف الحفاظ على صحة وأمان المواطن المصري، ويشمل الطائرات الخاصة أيضًا، لكن يستثنى منه طائرات نقل البضائع والحركة الداخلية، موضحًا أن خسائر هذا القرار يكبد الدولة مليارات الدولارات ولكن الدولة اتخذت القرار نظرًا لأهمية مصلحة المواطن المصري وصحته، بعيدًا عن البعد الاقتصادي.

وأضاف "عنبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه فيما يتعلق بالمصريين العالقين بالخارج ومدى عودتهم لمصر، ذكر أن هناك غرفة عمليات وأي مصري عالق سيعود إلى مصر، حال الحجز الفعلي، موضحا أنه اليوم الثلاثاء سيقود إحدى الطائرات بنفسه لإعادة عدد من المصريين من إحدى العواصم الأوروبية، وذلك بعد قرار تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل.

وتابع: "نقوم بإعادة الكثير من المصريين الآن، ومديرو المكاتب يعملون وعلى اتصال مستمر للتأكد من الحجوزات الفعلية.. وسنسير رحلات على حسب الحجوزات.. سأطير بنفسي لإعادة مصريين في رحلة إضافية من بعض العواصم الأوروبية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.