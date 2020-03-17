رئيس "مياه القاهرة": الفلاتر المنزلية غير صحية.. والحنفية أنظف بكثير

كشف المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، أسباب عكارة نهر النيل، حيث ذكر أن العكارة نتجت عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مصر خلال الأيام الأخيرة، والتي أدت لاصطحاب الأتربة والرمال، لنهر النيل، موضحًا أن الفلاتر المنزلية خطر ومياه "الحنفية" أنظف بكثير.

وأضاف "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن عكارة النيل كانت غير مسبوقة بالمرة، ومن هنا لا يمكن ضخ المياه إلا بصورة جيدة مطمئنة ومطابقة للمواصفات، موضحًا أن عكارة النيل انتهت تماماً واقتربت من الطبيعي وإنتاج المحطات بالطاقة القصوى لتعويضهم عن انقطاعات المياه".

وفيما يتعلق بالفلاتر، قال: "الفلاتر المنزلية خطر ومياه الحنفية أنظف بكثير، حيث إنه إذا لم يتم تغييرها خلال أسبوع تصبح مزرعة بكتريا ضارة جدًا بصحة المواطنين وخاصة الأطفال، أحفادي بيشربوا من مياه الحنفية، الفلاتر غير صحية".