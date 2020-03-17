محمود مسلم في الحوار المصري الأمريكي: المياه من أساسيات حقوق الإنسان

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ضرورة الاهتمام بقضية سد النهضة، لأن المياه من أساسيات حقوق الإنسان، بدلاً من التشبث ببعض المشكلات الفردية، لأن قضية المياه تهم الشعب المصري كله.

جاء ذلك ضمن الجولة السابعة من الحوار المصري الأمريكي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالحوار الدولي، بالشراكة مع مؤسسة "هاندرز" وكنيسة المسيح المتحدة وكنيسة تلاميذ المسيح، والكنيسة المشيخية ومجلس كنائس كل أمريكا.

وطالب مسلم بضرورة أن تتخذ إدارة الرئيس ترامب موقفاً من إعلان الإخوان منظمة إرهابية، لأنهم خربوا فى كثير من الدول بدعم أمريكا أيام إدارة الرئيس السابق أوباما.

من جانبها، أكدت خلاله كاترين كير، القائم بأعمال مدير مكتب مصر بالخارجية، أن أمريكا تلعب دور المراقب في مفاوضات سد النهضة وليس الوسيط بناء على طلب إثيوبيا، وأن وزارة الخزانة تبذل كل جهدها لحين التوقيع على الاتفاقية ومحاولة استقطاب كل الدول للعودة مرة أخرى إلى المائدة دون ضغط كبير حتى لا يغادر أحد المائدة.

وعلى مدى 7 أيام سافر وفد مصري يمثل المجتمع المدني إلى الولايات المتحدة، تحديداً بين نيويورك وواشنطن، حيث التقى مع 6 من نواب الكونجرس ومسؤولين في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات كنسية ومجتمع مدني أمريكية وسفيري مصر في نيويورك وواشنطن.

وعقد الوفد المصري اجتماعين مهمين بمقر وزارة الخارجية مع براون باك، سفير الحريات الدينية، وكاترين كير القائم بأعمال مدير مكتب مصر فى الخارجية، وخلال اللقاء الأول أكد براون أن مصر دولة مهمة لأمريكا في العالم الإسلامي، والحريات الدينية على رأس أولويات واشنطن، بحيث يمارس كل إنسان دينه دون أي ضغوط