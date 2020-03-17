خبير عن تخفيض سعر الفائدة في البنوك: اتجاه عالمي

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إنَّ قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إلى 3% سيكون له أثرا على الاستثمار المباشر وغير المباشر؛ مما يعني أن تشجيع المواطنين على الاستثمار بشكل أكبر في البورصة.

وأضاف الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري ومحمد الرميحي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنَّ تخفيض الفائدة يعد اتجاها عالميا، اتخذته عدة دول خلال الأسبوعين الماضين، مشيرا إلى أنَّ الاقتصاد الأمريكي خفض أسعار الفائدة في قرار مفاجئ.

وتابع الإدريسي، أنَّ الدولار الأمريكي على مدار أسبوعين خفض 1.5% من الفائدة، مبينا أن ذلك يرتبط بمواجهة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية التي أثرت على البورصات العالمية ومن ضمنها البورصة المصرية، وعليه بدأت الدول كلها حتى الصين التتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القليلة الماضية.