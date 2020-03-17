بدء تعقيم البرلمان ضد كورونا

بدأت عملية تعقيم مقر البرلمان بالكامل قبل قليل، في إطار الإجرءات الاحترازية التي يتخذها المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل عملية التعقيم، القاعة الرئيسية لمجلس النواب التي تعقد بها الجلسة العامة، وقاعات اللجان العامة والبهو الفروعني والمتحف، ومكاتب الموظفين.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرر أمس تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات خاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 عاما، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء 17 من مارس 2020.

كما قرر البرلمان، أن يكون موعد الانصراف خلال مدة الأسبوعين القادمين تمام الساعة الثانية بعد الظهر، علي أن يتم استثناء العاملون بقطاع مكتب المستشار الأمين العام والقطاع الطبي من هذه الإجراءات بحيث يكون عملهم وفقا للمواعيد والأيام العادية.