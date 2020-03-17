أحراز انتخابات المحامين تصل لجان الشرقية وجنوب الجيزة

وصلت أحراز الأوراق الانتخابية إلى لجان النقابات الفرعية في الشرقية وجنوب الجيزة، قبل قليل، إلى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين، وسط هدوء من أنصار المرشحين، بعد اشتباكات عنيفة بينهم أمس في بهو النقابة وأمام مقر اللجنة.

وتجمع عدد من أنصار سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، أمس أمام مقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لتأييد مرشحهم، مرددين هتافات مؤيدة له ورافضة للمرشح المنافس رجائى عطية، قائلين: "النقيب هو النقيب، لف ودور لف ودور النقيب هو عاشور، يسقط يسقط حكم المرشد، إسلامية إسلامية ضحكوا عليك يا عطية والنقابة دي قومية، يا نبيل قول لعطية النقابة دي قومية"، وذلك وسط ترقب من قبل أنصار المرشحين، لإعلان نتيجة الانتخابات

كما شهد محيط النقابة، تواجد أمني ملحوظ تحسبا لاندلاع أي أعمال شغب بين أنصار المرشحين المتنافسين.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين التي أجريت الأحد الماضي منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم ، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و 3 إدارات قانونية.

وتمت الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.