إجراءات احترازية بمستشفى أسيوط الجامعي للوقاية من كورونا

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عددا من القرارات الاستثنائية في المستشفيات الجامعية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال ترأسه لاجتماع طارئ للمستشفى الجامعي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن في المستشفيات الجامعية في ظل قراره بإعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد القصوى، تنفيذاً لتوجيهات الدولة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر الجمال قصر ساعات الزيارة من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السادسة مساء، وكذلك خفض عدد ساعات العمل للإداريين بمقدار ساعتين يومياً مع تقسيم نوبات العمل لفترتين تمتد الأولى من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً والأخرى من 9 صباحاً إلى الواحدة ظهراً، وذلك بدءًا من الثلاثاء 17 مارس الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن يستثنى من ذلك القرار الأطباء والتمريض والصيادلة وفني الأشعة والمعامل وأفراد الأمن وإدارة السيارات والقائمين على صرف العلاج على نفقة الدولة والعلاج بأجر، على أن يستمر انتظام نوبات العمل للأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة، وفق الجداول المحددة لذلك وتغيير نوبات تحرك أتوبيسات المستشفى وفقاً لمواعيد العمل الجديدة.

كما وجه بالسماح لمرافق واحد فقط في التواجد مع المريض المتردد على العيادات الخارجية، ومنع تواجد المرافقين في أقسام الطوارئ مع تنظيم دخول المرض للعيادات الخارجية على نحو تدريجي، بحيث لا يجري السماح لأكثر من 10 مرضى في التواجد في محيطها، إضافة إلى مد مواعيد صرف العلاج الشهري إلى الساعة السادسة مساء.

وأمر بتشكيل لجنة من موظفي التوجيه المالي والإداري، لمتابعة انتظام العمل على بوابات الجامعة، وفحص عملية صرف التذاكر للزائرين ومتابعة دائمة للكاميرات المراقبة والخاصة بعمل البوابات.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط، والدكتور سعد زكي مدير المستشفى الجامعي الرئيسي والدكتور علاء عطية مدير وحدة الإصابات والدكتور علي عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية والإدارية، وسيد إبراهيم مدير عام الأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية.