"هيئة الثروة السمكية": تطوير البحيرات سيزيد من إنتاج الأسماك

أكد خالد أحمد السيد رئيس الهيئة العامه للثروة السمكية، أن مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي مفتوح لجميع المستثمرين، وبامتيازات كثيرة، خاصه في مجال تبريد وتجميد الأسماك، حيث أنها كلها مشروعات متاحه وكل هذه المشروعات تساعد على تداول الأسماك في الأسواق المصرية والعالمية.

وأضافه السيد خلال لقاءه مع برنامج صباح الخير يا مصر، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن التنوع في أسعار الأسماك يأتي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تأتي من الخارج، بالإضافه إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التي يجرى إضافتها للأعلاف، مما يزيد من ارتفاع أسعار أنواع معينة منها.

وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الدوله تعمل على مشروع ضخم حاليا وهو تطوير البحيرات، حيث أن البحيرات في مصر متنوعة وعلى مساحات كبيرة، ولكنها أيضا تحتوي على الكثير من المشاكل، مؤكدا أنه لم يجرى الاهتمام بها منذ نحو مائة عام لهذا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام بالبحيرات، وتطويرها، خاصة أن الإنتاج السمكي من البحيرات كان لا يزيد عن 6% فقط، أما الأن مع بداية عملية التطوير فقط، وصل إلى نحو 10%، كما جرى عمل خرائط لقاعات البحيرات، في إطار تطويرها، حيث يجرى تنظيف البحيرات ومنع الصيد الجائر، وإزالة المخالفات الموجودة عليها، والقضاء على التلوث التي يصل إليها عن طريق الصرف الصحي، كما جرى إنهاء جميع الانتهاكات التي كانت على هذه البحيرات، من بعض الأفراد التي كانت تسيطر على مساحات ضخمة من البحيرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة بعد استكمالها ستزيد جدا من إنتاج الثروة السمكية في مصر.