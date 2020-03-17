برنامج "8 الصبح" يطلق حملة توعية لـ"الصم والبكم" عن مخاطر كورونا

أطلق برنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، حملة جديدة، لتوعية الصم والبكم، بمخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، بلغة الإشارة.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين مُقدمة برنامج "8 الصبح" لـ"الوطن"، إنَّ أحمد عبدالعظيم رئيس تحرير البرنامج، قرر إطلاق هذه الحملة، لاسيما وأن عددهم في مصر يقترب من 8 ملايين شخص، واصفة هذه النسبة بـ ليست بقليلة، موضحة أنَّ البرنامج حرص على توجيه التوعية للفئات المهمشة التي قد لا تلقَ أي اهتمام توعوي من قِبل الإعلام، عن مخاطر فيروس كورونا.

وتابعت أنَّ الفترة الحالية واجب على كل شخص أن يكون لديه التوعية الكافية بشأن الوقاية من انتشار "كورونا"، لافتة إلى وجود إرشادات مكتوبة ومنتشرة في كل مكان، بخصوص طرق الوقاية، لكن هناك فئة لا تعرف القراءة والكتابة من "الصم والبكم"، وكان من الضروري الوصول لهم، ومدّهم بالتوعية اللازمة، لذلك تم إطلاق حملة لهم في البرنامج.

وأكّدت أنَّ "8 الصبح" سيواصل تقديم هذه الحملة، عبر البرنامج، حتى تتحقق أهدافها، ويعي كل مواطن من الصم والبكم، بطرق الوقاية من مخاطر كورونا.