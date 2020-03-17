نائب يشيد بإجراءات الحكومة ضد كورونا

أشاد محمد المسعود عضو مجلس النواب، بالقرارات الاحترازية الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المسعود في بيان عنه، أهمية القرارات المالية التي أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تخفيض سعر الفائدة إلى 3% على الإقراض، وتأكيده أنّ هذا أكبر تخفيض في البنك المركزي، يدعم شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.

وأوضح أنّ حجم المديونيات يبلغ تريليون و800 مليار جنيه، ويتم التخفيض عليها 3%، ما يوفر مليارات على القطاعات، ويخفف أعباء على القطاع الخاص ويصب في المصلحة العامة، كما يخفف العبء على وزارة المالية، خاصة أنّ الوزارة لديها مديونية داخلية أكثر من 4 تريليونات جنيه، ويعطيها مجالا لاستخدام هذه الوفرة لتوجيهها للضخ في مساعدة قطاعات الدولة، ويؤثر على عملاء البنوك بالإيجاب ويخفض الدين على وزارة المالية وتستطيع ان تنفق أكثر في المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشاد النائب بتعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي للبنوك، بمد أجل استحقاقات القروض لـ6 أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة دون أي غرامات، ما يعطي مجالا للتحرير من عبء سداد اَي مديونيات، وهذا يشمل كل قطاعات الدولة، معلنا تأييده التام لهذه السياسات الاقتصادية والمالية من البنك المركزي، التي تؤكد أنّ مصر لديها القدرة والكفاءة على اتخاذ مثل هذه القرارات الجرئية لمواجهة أي تحديات تواجه الإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد المصري، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.