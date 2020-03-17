تأجيل طعون طلاب كفر الشيخ على قرار إلغاء امتحاناتهم إداريا لـ7 أبريل

أجّلت المحكمة الإدارية العليا "فحص"، اليوم، الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، إداريا، لاتهامهم بالغش الجماعي، بسبب أحداث فوضى بلجنة الامتحان، إلى جلسة 7 أبريل المقبل.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

وأقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، لترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.