وكيل النواب: ما فعلته مصر لمواجهة كورونا لم تفعله أي دولة أخرى

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنّ أداء الدولة والحكومة المصرية قوي جدا في مواجهة فيروس كورونا، من خلال الاحتياطات التي تتخذها الدولة لتجنب انتشار الفيروس.

وأضاف وهدان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنّ مصر ليست دولة عظمى، لكن عندما تخصص طائرة يتم فيها نقل المصريين من الخارج وعودتهم لمصر وعمل حجر صحي لهم، وبعد ذلك يخضعون للعلاج ثم يعودون لذويهم بشكل محترم، لم تفعله أي دولة أخرى، ويعد ذلك احترام للمواطن المصري.

وطالب وكيل مجلس النواب، بعدم زيادة حجم المشكلة لأن الأمر كارثي للعالم كله، وإعلان الحالات المصابة، لأننا لسنا السبب في وجود كورونا، بل هو وباء موجود ويتم التعامل معه بكل شفافية.

وأكد وهدان، ضرورة الوقاية من فيروس كورونا المنتشر لأنها جزء كبير من العلاج، من خلال الحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بالمياه والصابون، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.