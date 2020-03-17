«الوزراء»: توقعات بأول انخفاض في الطلب على النفط منذ أكثر من عقد

ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الضوء على وجود توقعات دولية مُتعلقة بانخفاض الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020، ليُسجل بذلك أول انخفاض له منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأوضح مركز المعلومات، في تقرير التداعيات العالمية لفيروس كورونا المُستجد، الصادر عنه اليوم، أن وكالة الطاقة الدولية أكدت في تقرير لها أنه في أسوأ السيناريوهات؛ فإن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يصل لـ730 ألف برميل يومياً في عام 2020.

وأشار «المركز»، إلى أن شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية «الأونكتاد»، لفتت إلى أن أي اضطراب يحدث في إنتاج الصين سيترتب عليه تداعيات في أماكن أخرى عبر تراجع سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، مضيفاً: «وعلى مستوى البلدان نجد أكثر الاقتصادات تأثراً الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، وجمهورية كوريا».

وأوضح أن شركة جي بي مورجان للخدمات المالية أصدرت تقريراً بشأن وضع قطاع التصنيع بعد تفشي الفيروس، حيث توصل التقرير إلى أن انتشار الفيروس أدي لتعطيل عمليات التصنيع في جميع أنحاء العالم نتيجة عدة عوامل، منها الفشل في التخطيط لاحتواء الأزمة أو العثور على بدائل مناسبة.

ولفت إلى أن منظمة السياحة العالمية أكدت أن «القطاع» يعد واحداً من أكثر القطاعات تضرراً من تفشي الفيروس، حيث تُقدر المنظمة انخفاض عدد السياح الدوليين بنسبة تتراوح بين 1 و3% خلال عام 2020 على مستوى العالم.

وتابع: «والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض يؤدي إلى خسارة تُقدر بما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة الدولية».

وأوضح أن الرابطة العالمية لأعمال السفر تشير إلى أن الفيروس يمكن أن يُكلف قطاع السياحة نحو 47 مليار دولار شهرياً، وتُعد الفلبين وتايلاند من أكثر البلاد تضرراً جراء تلك الأزمة.