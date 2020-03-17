لم يلتزم بإجراءات كورونا.. إنهاء ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية

قررت وزارة العدل إنهاء ندب المستشار رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، لمخالفته تعليمات الوزارة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، موجّها بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها.

وفي ذات الإطار، جرى صباح اليوم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، والتوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة.

ووجّه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك، مشددا على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها في هذا الشأن، وهو أمر حيوي، وعلى الجميع الالتزام بنفيذ التعليمات حرفيا.