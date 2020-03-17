"طليق زوجته اختلف معه فقتله".. الأمن يكشف لغز جثة شاب مدفونة في مزرعة

كشف قطاع الأمن العام، لغز واقعة خطف وقتل عامل ودفنه في مزرعة بمنطقة أكتوبر، وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة طليق زوجة المجني عليه، بمعاونة اثنين من أقاربه، حيث قاموا بقتله طعنا ودفنه في حفرة بالمزرعة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم ثان أكتوبر من ربة منزل "32 عاما، مُقيمة بدائرة القسم، بقيام كل من طليقها السابق، وابن خاله، 25 عاما، وابن عمه، 25 عاما، وجميعهم يعملون خفراء خصوصيين بمزرعة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وأصل موطنهم النخيلة بدائرة مركز أبوتيج بأسيوط، بإستدراج زوجها عامل 26 عاما، لأحد المقاهى بالقرب من منطقة سكنه بزعم إنهاء خلافات مع طليقها، واستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" وعدم عودته، واتهامها لهم بأنهم وراء إختفائه وخطفه.

بمجرد تلقي بلاغ الزوجة، تم تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وما قرره سائقها بسابقة طلب المتهم الثالث منه توصيله وباقى المتهمين وبرفقتهم المجنى عليه إلى مزرعة بالكيلو 53 بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، وعدم مشاهدته ثمة أسلحة أو واقعة خطف، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على حفرة حديثة بمزرعة مجاورة للمزرعة محل عمل المتهمين بداخلها شيكارة بلاستيك بها جُثة المجنى عليه، وبها طعنات متفرقة.

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح في ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني، لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول لزواجه من طليقته، فقرر استدراج المجنى عليه من منزله إلى المزرعة محل عملهم واحتجازه داخل استراحة بها.

وأقر المتهم الثالث، في اعترافاته قيام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، فأدى لمصرعه، ثم قاموا بالاشتراك مع سائق "توك توك"، 23 عاما، مقيم بأكتوبر، وأصل موطنه طامية بالفيوم، بوضع جُثة المجنى عليه داخل مشمع وجوال بلاستيك وربطه بحبل ودفنه بالمزرعة المجاورة للمزرعة محل عملهم.