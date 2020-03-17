إخضاع 5957 شخصا للحجر الصحي الذاتي في تونس

قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إن 5957 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي في البلاد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد مطلع شهر مارس الجاري.

وأوضح الوزير - في مؤتمر صحفي بمقر الوزراة، اليوم الثلاثاء، أن 2698 شخصا ممن خضعوا للحجر الصحي الذاتي، أتموا فترة الحجر في حين ما زال 3259 شخصا يواصلون الحجر الصحي.

يذكر أن وزير الصحة التونسي أعلن عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج 67 تحليلا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 24 حالة مؤكدة 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.