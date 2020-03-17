رسالة من "المصرية للاتصالات" للمواطنين: زيادة في الإنترنت مجانا

استقبل عدد من عملاء الشركة المصرية للاتصالات، رسائل نصية عبر هواتفهم المحمول من الشركة، تفيد زيادة سعة باقات الإنترنت الأرضي المقدم لهم في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إضافة 20% من سعة الاستخدام خلال 48 ساعة

ونصت الرسالة المرسلة، على: "في إطار توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة إضافة 20% من سعة الاستخدام مجانا "30 جيجا بايت" صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ اضافتها، لمتابعة الاستهلاك يرجى تحميل تطبيق MY WE".

وكانت المصرية للاتصالات، أعلنت زيادة سعة باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها، اليوم، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون المصرية للاتصالات هي أول شركة في قطاع الاتصالات تنفذ تلك المبادرة.

ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت عددًا من المبادرات لدعم عملية التعليم عن بعد كان من أبرزها إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب في كل أنحاء الجمهورية.