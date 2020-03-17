الوطنية للانتخابات تقرر تأجيل السير في إجراء "تكميلية سمالوط"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار رقم 29 لسنة 2020، الذي نص على تأجيل السير في إجراء الانتخابات التكميلية، بالدائرة الثالثة بسمالوط بمحافظة المنيا، التي انتهت عند آخر إجراء في 16 \3\1\2020، طبقا للجدول الزمني والإجرائي المرفق بالقرار رقم 14 لسنة 2020، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، سالفة الذكر، لحين إشعار آخر.

كما نص القرار رقم 28 لسنة 2020، على أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات التكميلية بغرب سمالوط، شاملة الاسم واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى، لكل مترشح، وفقا للكشف المرفق.

ونشر القرار، في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم، للاطلاع.