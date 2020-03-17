النواب يمنح الفئات الأولى بالرعاية إجازة استثنائية لمدة أسبوعين

قرر المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس مساء أمس، استثناء الفئات الأولى بالرعاية من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، بمنحهم إجازة لمدة أسبوعين، اتداء من الثلاثاء 17 مارس 2020.

ويأتي القرار في ضوء القرار 20 لسنة 2020 الخاص بتخفيض ساعات العمل والعمل بنصف طاقة العاملين بالمجلس لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الفئات: العامل المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، والأورام)، وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، وكذلك العاملة الحامل أو التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، أو التي ترعي ابنا أو بنتا ذو إعاقة أيا كان عمره.

وأوضح فوزي أنّ هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية، لافتا إلى أنّ هذه الإجراءات جاءت في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها مجلس النواب لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وحرصا من الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على صحة وسلامة العاملين.