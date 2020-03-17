الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في ليبيا وقف القتال ومواجهة كورونا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أطراف النزاع هناك، إلى وقف فوري للأعمال القتالية، من أجل تمكين السلطات المحلية، من الاستجابة بشكل سريع، للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجد، على الصحة العامة.

وقالت البعثة الأممية، في بيان اليوم، جرى توزيعه في جنيف، إنها في الوقت الذي تواصل فيه جهودها بين الأطراف في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنها تحث الأطراف على اتخاذ تلك الخطوة الشجاعة، في توحيد جهودهم لمواجهة هذا الوباء.

وأضافت البعثة الأممية، أن فيروس كورونا المستجد لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، وبما يتطلب توحيد الصفوف لمواجهة هذا التهديد قبل فوات الأوان.

ودعت البعثة إلى تطبيق آلية موحدة لمواجهة الفيروس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيان مؤكدة أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدى لهذا التهديد.