مع الاحتفال به.. نبذة تاريخية عن اليوم العالمي للغابات

يحتفل العالم اليوم، الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس، باليوم العالمي للغابات، الذي جرى تحديده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 28 نوفمبر في العام 2012، ليقام سنويا.

ويهدف الاحتفال، رفع الوعي بأهمية جميع أنواع الغابات والأشجار الموجودة خارج الغابات، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتُشجَّع البلدان على بذل الجهود لتنظيم الأنشطة المحلية والوطنية والدولية التي تشمل الغابات والأشجار، مثل حملات غرس الأشجار، في اليوم العالمي للغابات.

"الوطن" تقدم في تقريرها، الحقائق والأرقام عن الغابات في العالم ومصر.

-يُفقد سنويا ما يقرب من 32 مليون فدان من الغابات في مساحة تقارب انجلترا سنوياً بسبب الحرائق.

-ينتج عن إزالة الغابات ما بين 12 و18% من الانبعاثات الكربونية في العالم أي ما يعادل تقريبًا كل ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل العالمي.

-على نفس القدر من الأهمية، تعد الغابات الصحية واحدة من "أحواض الكربون" الرئيسية في العالم.

-تلعب الغابات تلعب دوراً حاسماً في تغير المناخ بما في ذلك الاحتباس الحراري.

-تغطي الغابات أكثر من 30% من أراضي العالم وتحتوي على أكثر من 60,000 نوع من الأشجار، والكثير منها لم تُحدد هويته بعد.

-توفر الغابات الغذاء والألياف والمياه والأدوية لنحو 1.6 مليار من أفقر سكان العالم، بما في ذلك الشعوب الأصلية ذات الثقافات الفريدة.

-في نوفمبر 1971، صوتت "الدول الأعضاء" في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة لتأسيس "اليوم العالمي للغابات" في 21 مارس من كل عام.

-من 2007 إلى 2012، عقد مركز بحوث الغابات الدولية (سيفور) سلسلة من ستة أيام للغابات، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

-نظمت الـ سيفور هذه الفعاليات نيابة عن الأعضاء الآخرين في الشراكة التعاونية المعنية بالغابات وبالتعاون الوثيق معها.

-بعد السنة الدولية للغابات في عام 2011، تم تأسيس اليوم الدولي للغابات بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 نوفمبر 2012.

-كان المحفز ليوم الغابة محادثة في جامعة أكسفورد، في إنجلترا، في فبراير 2007.

-في مصر تزرع 11 الف فدان و195 فدان بالغابات الشجرية في 24 محافظة تروى بمياه الصرف الصحي.