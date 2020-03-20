توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وشبورة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة من 21 مارس وحتى 23 مارس الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود السبت طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وتتكون الشبورة المائية صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية.

فيما يسود الأحد طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكون الشبورة والشوائب العالقة نهارًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

أما الاثنين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة على النحو التالي:

طقس السبت 21 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

طقس الأحد 22 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

طقس الاثنين 23 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.