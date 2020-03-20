"نور الدين" يتابع استمرار غلق الأسواق بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، حظر إقامة السوق الأسبوعي بمدينة الحامول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وشملت تطهير ونظافة وتعقيم مقر هذا السوق، تحت إشراف طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وقال المحافظ، إن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.