سفارة مصر تتابع تطبيق القرارات الاحترازية بالإمارات لمواجهة كورونا

أعلنت السفارة المصرية في أبو ظبي، اليوم، أنها تتابع بالتنسيق مع السلطات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأثيرها على المقيمين والزائرين من المواطنين المصريين.

وأشارت السفارة المصرية إلى أن قرارات السلطات المعنية بدولة الإمارات لمواجهة انتشار الفيروس تدرجت خلال الأيام الأخيرة، بدءا من وقف كافة التأشيرات لدخول الدولة اعتبارا من 17 مارس الجاري، ومروراً بقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين حول تعليق إصدار تصاريح العمل مع استثناء تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض "دبي إكسبو 2020"، وانتهاء بقرار تعليق دخول المتواجدين خارج الدولة من حاملي الإقامات السارية، الذي تم تطبيقه أمس الخميس وحتى أسبوعين، مع قابليته للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية.

وأكدت سفارة مصر بأبو ظبي، أهمية قيام المصريين المُقيمين بدولة الإمارات بالالتزام بتطبيق قرارات الدولة الهادفة إلى منع تفشى الفيروس، ومُتابعة ما يستجد منها، والتي تهدف جميعها لحماية الصحة والسلامة العامة.