300 ألف مواطن أوروبي عالقون بالخارج بسبب كورونا

أعلن مسؤول أوروبي، أن 300 ألف مواطن أوروبي عالقون بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده اتخذت إجراءات استثنائية في بداية أزمة الفيروس لاستيعاب موجته الأولى، لكننا بدأنا الآن سباقا ضد الفيروس.

وأضاف ماكرون ـ في مستهل اجتماع لإدارة الأزمة بوزارة الداخلية بباريس حول "كورونا"- "نحن في بداية هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجته الأولى، لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس"، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأوضح الرئيس الفرنسي: "يجب أن نتحرك لنعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت، نحن في حاجة للتكهن".

وتعيش فرنسا اليوم، رابع أيامها تحت الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي الوباء على أراضيها بعدما صارت ثالث بلد أوروبي متضرر بعد البلدين الجارين إيطاليا وإسبانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

جدير بالذكر، أن أعداد الوفيات ارتفعت نتيجة الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم لتصل إلى 10 آلاف و67 حالة وفاة، وفقًا لتحديثات الأرقام الخاصة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عصر اليوم، وسجلت أعداد الإصابات بالمرض، 247 ألف و400 إصابة بالمرض حول العالم، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.