"قفل على الناس واشتغل".. تحرير محضر لمطعم شهير خالف تعليمات الغلق بالمنيا

"قفل علي الناس واشتغل".. جملة قالها الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، موجها بتحرير محضر لمطعم شهير بشارع الحسيني خالف قرار الغلق في المواعيد المقررة 7 مساء.

وكان "أبو زيد" قد أجرى جولة مسائية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافتيريات من الـ 7 مساء إلى الـ 6 صباحا حتى 31 مارس الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

رافق نائب المحافظ المهندس محمد سيد رئيس المدينة وحامد فخري مساعد رئيس المدينة، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، والجهات المعنية.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

دعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وتابع نائب المحافظ، خلال الجولة غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بجميع شوارع وأحياء المدينة، وبالمرور داخل شوارع المدينة تم تحرير مخالفتين لأحد المطاعم لمخالفه القرار وعدم الغلق في المواعيد المحددة بعد الساعة 7 مساء، بالإضافة لمتابعة المحلات التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية لإحكام الرقابة على الأسعار والنظافة العامة داخل المحلات التجارية.

كما تابع نائب المحافظ، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام، للتأكد من انضباط سير العمل وتواجد طاقم الأطباء والممرضين، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية، وتم التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الطبية لاستقبال الحالات المرضية.

وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز التسع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".