"الصحة": عقار بلاكونيل لا يستخدم لعلاج مصابي كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عقار بلاكونيل الذي تداوله البعض على أنه يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا لايستخدم فى علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وإنما المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في مستند رسمي لها، أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة وهو دواء بشري فعال، ويستخدم فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدى والتهاب المفاصل مجهول السبب والذئبه الحمامية القرصية.

الجدير بالذكر أن الذئبة الحمامية هي مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية ومشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا لأشعة الشمس.