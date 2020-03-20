صور.. بدء تطهير وتعقيم المنشآت السياحية بشرم الشيخ للوقاية من كورونا

بدأت اليوم الجمعة، إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حملة التطهير والتعقيم بدأت في الفنادق والشركات السياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ، بمواتير الرش ورشاشات الرذاذ، تحت إشراف مديرية الصحة، وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن فرق التطهير تتعامل مع كافة الأماكن المفتوحة والضيقة، والأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفنادق، وذلك بالمناطق العامة والممرات، والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها، وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وأكد " فودة" أن حملات تطهير وتعقيم المنشآت السياحية، سيجري بجميع المدن السياحية بالمحافظة.