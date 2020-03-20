وزيرة الهجرة: جميع العالقين على الحدود مع السودان عادوا إلى بيوتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن غرفة عمليات الوزارة تلقت الكثير من المناشدات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بطلاب مصريين عالقين في الحدود المصرية السودانية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنها أصدرت بيانًا ناشدت فيه القنصلية المصرية في الخرطوم حتى تحصرها الدولة المصرية وتعرف أعدادهم: "حددنا 1700 مواطن أكثرهم من الطلاب والطالبات، وبدأنا نعمل على فتح المعمر بين مصر والسودان حتى يعود الطلاب إلى الوطن من خلال الطريق البري".

وأردفت أن كل أجهزة الدولة ومنها وزارة الدفاع وقوات حرس الحدود نسقت بشكل تام مع وزارة الدولة للهجرة: "فكرنا فيما يتعلق بنقلهم من هذا المعبر، وتأمين وصولهم إلى بيوتهم، ولهذا تواصلنا مع مؤسسة جود، حيث وفرت 30 أتوبيسا لنقل الطلاب من المعبر".

وتابعت أنها تواصلت مع وزارة الصحة، لكي يكون هناك فريق متخصص لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا: "كل جهات الدولة عملت في هذه الإجراءات وتواصلت مع رئيس الوزراء لإطلاعه على التطورات، وكل مجموعة تجري التحاليل تركب المعديات ومنها إلى محافظة أسوان، ثم إلى محافظاتهم".

وأكدت أن جميع الطلاب الـ1700 عادوا إلى بيوتهم سالمين، بعد تسكينهم الأتوبيسات.