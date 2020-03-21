الجزائر توقف المواصلات.. وشخمان لـ"الوطن": نشهد استهتار بعض المواطنين

قررت الجزائر، مساء الخميس، وقف جميع وسائل النقل العمومي، وحركة القطارات، وإغلاق المقاهي والمطاعم، حيث تأتي هذه الإجراءات، ضمن مساعي الدولة الجزائرية لوقف تفشي كورونا ومكافحته.

وأكدت الجزائر، وجود 67 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفيت منها خمس حالات، معظمها في مدينة البليدة، جنوبي العاصمة.

وقال المحلل السياسي الجزائري، محفوظ شخمان، إن بلاده تشهد ابتداءً من يوم الأحد المقبل، توقف النقل العمومي والخاص في المدن الكبرى، خصوصا الولايات التي تشهد ارتفاع في عدد من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شخمان لـ"الوطن": "بالرغم من قرار السلطات العليا في الجزائر، حول إجراءات التوعية والوقاية، إلا أن هناك استهتار من بعض المواطنين الجزائريين، حيث معظم بلديات ولاية البليدة، متضررة من فيروس كوررونا من عدة إصابات ووفيات".

وأوضح شخمان، أن هناك إجراءات أمنية صارمة لتطبيق القوانين وحماية المواطنين ومراقبة أسعار، وهذا ما نال استحسان الشعب الجزائري، كما شهد يوم أمس الأول، مطار الجزائر هواري بومدين، اقتحام عدد من المسافرين الذين حاولوا بقوة مغادرة الجزائر، وقامت عدد من مؤسسات تأجير سيارات معقّمة، لضمان حالات التنقل الضرورية للإطارات دون خطر.

واختتم شخمان حديثه لـ"الوطن": "جرى توزيع الكمامات والقفازات والأقنعة والمطهرات الكحولية والصابون، على العمال، وتعميم استخدامها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الوباء، وإثرها تبذل الدولة، مجهودات كبيرة، ماديا و بشريا، لوقف انتشاره في الولايات".